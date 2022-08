Pioli a DAZN: «Iniziamo bene dopo lo scudetto. Su De Ketelaere…». Parla il tecnico del Milan

EMOZIONI – «Torniamo con tanta emozione ed energia, come i tifosi. Cercheremo di mettere tutto quello che abbiamo sul campo».

PREPARAZIONE – «Tutte le partite danno spunti diversi, oggi è semplice: abbiamo voglia di iniziare bene il campionato davanti ai nostri tifosi dopo lo scudetto. Ci siamo preparati bene, troveremo delle difficoltà ma dobbiamo giocare come sappiamo».

ACCIACCATI – «Stanno meglio, Giroud è in discrete condizioni. Così come Charles e Divock che sono un po’ in ritardo rispetto agli altri ma molto dipendere da come andrà la partita. Sono ottimi giocatori».