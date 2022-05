Pioli a SportMediaset: «Vogliamo essere competitivi in Europa». Le dichiarazioni del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha parlato a SportMediaset dopo la conquista dello scudetto da parte del Milan.

Dietro allo scudetto c’è tanta felicità e tanta riconoscenza nei confronti del club che mi ha scelto due anni e mezzo fa. I miei dirigenti sono stati fantastici così come il mio staff e i miei giocatori. Ho allenato un gruppo eccezionale che è andato sopra tutti e sopra tutto. Si può aprire un ciclo? Godiamoci la vittoria ma sappiamo che il campionato italiano è sempre più competitivo. La Champions l’abbiamo assaggiata in questa stagione ma siamo il Milan e vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa. Dedico questa vittoria a mio papà che ovunque sarà, sono sicuro che sarà orgoglioso