Pioli a DAZN: «Kalulu si merita tutto. Maignan fa 100 domande al giorno». Le parole del tecnico del Milan dopo l’Empoli

Stefano Pioli a DAZN dopo Milan-Empoli.

+ 5 SULL’INTER – «Siamo contenti di questa vittoria e del nostro momento. Ma la classifica non è reale, viaggiamo di partita in partita con molta attenzione».

SOLIDITA’ DIFENSIVA – «È la cosa migliore che stiamo facendo, lavoriamo e lottiamo tutti di squadra. Anche quando non siamo organizzati abbiamo spirito di sacrificio. Merito di tutta la squadra che lavora tanto. Nel secondo tempo potevamo fare il secondo gol, ma abbiamo lottato per vincere come una grande squadra».

INTERVALLO – «Ho ricordato alla squadra che a volte non eravamo riusciti a vincere quando eravamo sull’1-0. Abbiamo rischiato poco, è una vittoria sicuramente importante».

PRESSIONE SULLE INSEGUITRICI – «A noi è capitato di giocare prima o dopo. Devi cercare di dare il massimo sempre. Pensiamo alla prossima, è stato difficile con l’Empoli e lo sarà anche a Cagliari».

VITTORIA – «Siamo stati squadra e se hai delle qualità hai tante possibilità di vincere le partite. Possiamo migliorare tanto ma abbiamo voluto questa vittoria e l’abbiamo ottenuta».

600 GOL DELLE SQUADRE DI PIOLI – «Sono affezionato a quello di stasera. Non lo sapevo. Pierre si sta meritando tutto, ha sempre lavora con disponibilità e partecipazione anche quando è stato poco coinvolto. Sono le migliori soddisfazioni per tutti».

MAIGNAN A META’ CAMPO SUL GOL – «Così fanno le squadre che vogliono vincere le partite. È sempre partecipe, sempre curioso. Fa cento domande al giorno. Tutti i giocatori lontani dalla palla devono organizzare le posizioni sulle palle inattive sia a favore sia contro. Poi lui ha dentro questa cosa ed è molto vantaggiosa».