Pioli difende Chukwueze: «Impegno massimo da parte sua». Poi lancia una stilettata a chi lo critica

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha difeso Samuel Chukwueze dopo la gara tra Verona e Milan: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo la gara tra Verona e Milan, Stefano Pioli ha parlato così di Samuel Chukwueze:

CHUKWUEZE– «È una storia di un giocatore straniero che viene a giocatore in un campionato diverse, con caratteristiche diverse dal Villarreal. Ma ci sta mettendo l’impegno massimo. Troppe volte si affrettano i giudizi. Ci va tempo, lui lo fa sempre con disponibilità. Sono contento del suo gol e di come entra in campo».

LE PAROLE DI PIOLI A DAZN DOPO VERONA-MILAN