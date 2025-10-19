Pioli a DAZN: «Vogliamo portare a casa un risultato positivo, Kean sta molto bene. Emozioni? Dico questo sul mio rientro a San Siro»

Pioli a DAZN: le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina a pochi minuti dall’inizio del match contro il Milan. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Dazn prima di Milan-Fiorentina, Pioli, allenatore del club viola, ha dichiarato:

SENSAZIONI – «Emozione. Quello che abbiamo vissuto è stato qualcosa di eccezionale. Ora sono alla Fiorentina e credo che abbiamo la possibilità di fare una buona partita. Vogliamo un risultato positivo».

LA PARTITA – «Ho scelto Fagioli per avere un centrocampista in più. Una volta recuperata palla vogliamo anche avere maggiore proprietà di palleggio».

KEAN – «Kean è un giocatore molto importante. Da giovedì si è allenato con la squadra e sta bene. Abbiamo altri attaccanti forti anche».