Pioli a DAZN: «Stiamo invitando i giocatori a simulare, il protocollo VAR parla chiaro e non è stato rispettato. Non meritavamo di perdere, contesto anche il primo gol subito»

Published

2 giorni ago

on

By

Pioli

Pioli a DAZN: «Rigore scandaloso, Gimenez rimane a terra per 20 minuti! Marinelli non ha avuto coraggio per questo motivo». Le ultimissime

Intervenuto a Dazn dopo Milan-Fiorentina, Pioli, allenatore del club viola, ha dichiarato:

«I risultati ci stanno dando contro, dobbiamo fare meglio: hanno investito tanto su di me e nel mio lavoro. Rigore? Facendo così invitiamo i giocatori a simulare e mettersi le mani in faccia. Basta che al primo contatto un giocatore si mette le mani in faccia e tutti fischiano. Io riparto sempre dalla prima norma: il VAR interviene se c’è un chiaro ed evidente errore dell’arbitro. Questo era un chiaro ed evidente errore? Commentate voi. Kean? Moise cominciava dopo a sentire il fastidio alla caviglia e aveva perso una settimana di lavoro, Kean ha fatto quello che doveva fare. Ma le partite le vedete o no? Abbiamo gestito bene, anche nel secondo tempo: il Milan ha tirato in porta una volta, quando eravamo in dieci. La nostra prestazione c’è assolutamente stata. Abbiamo anche subito il pareggio quando eravamo solo 10 in campo, non meritavamo di perdere. Ranieri era pronto per entrare… Non ci sono problemi nello spogliatoio. Ci stanno dando contro i risultati, la società ci sta dando tutto per lavorare al meglio».

