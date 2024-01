RETROSCENA Pioli: cosa è successo dopo l’eliminazione del Milan dalla Coppa Italia

Retroscena Pioli: il tecnico ha svelato in conferenza stampa cosa è successo dopo l’eliminazione del Milan in Coppa Italia

In conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, Stefano Pioli ha svelato un importante retroscena:

DELUSIONE POST ELIMINAZIONE DALLA COPPA ITALIA – «L’incontro c’è stato, mi è sembrato efficace su quello che vogliamo fare da domani in avanti. Abbiamo obiettivi belli chiari. Abbiamo subito una delusione, un’altra dopo la Champions. Dobbiamo trasformarla in determinazione per riscattarci».

