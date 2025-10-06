Pioli resta in panchina, destino nelle mani del Milan: in Serie A non accadeva dal 2017/18

Pioli per il momento non viene esonerato dalla Fiorentina! Il tecnico emiliano si giocherà il proprio futuro in casa del Milan

La Serie A 2025/2026 segna un traguardo significativo in termini di stabilità in panchina. Allo scoccare della seconda pausa Nazionali, nessuna squadra ha ancora deciso di sollevare dall’incarico il proprio allenatore. Questa inattesa tenuta dei tecnici rappresenta un’anomalia statistica nel calcio italiano, tradizionalmente noto per la sua elevata frequenza di cambi in panchina nelle prime fasi del campionato.

La Stabilità Dopo La Sosta

Un simile scenario non si verificava ormai da diverse stagioni. L’ultimo precedente risale al campionato 2017/2018, quando il primo esonero arrivò solamente in occasione della tredicesima giornata. Sebbene il giudizio definitivo sulle panchine venga espresso dai risultati del campo, questa tendenza alla pazienza, o forse alla prudenza, da parte dei club è un dato che fa riflettere.

La sosta per gli impegni delle Nazionali è storicamente un momento critico, spesso sfruttato dalle dirigenze per prendere decisioni drastiche in presenza di risultati deludenti. Quest’anno, invece, la fiducia sembra prevalere sulla fretta.

Il Caso Pioli e La Conferma Viola

Tra le situazioni più attenzionate c’è quella di Stefano Pioli, l’allenatore parmense con un passato glorioso sulla panchina del Diavolo e ora tecnico della Fiorentina. Nonostante le performance altalenanti della Viola in questa fase iniziale del torneo, il club toscano ha ribadito la fiducia nel suo allenatore.

Pioli, che con il Milan ha conquistato uno storico Scudetto e proprio con il Milan si giocherà la sua permanenza al rientro dalla sosta, è considerato un tecnico in grado di lavorare sui progetti a lungo termine, ma i risultati immediati sono fondamentali in un ambiente esigente come quello fiorentino. La Fiorentina ha optato per la continuità, evitando decisioni impulsive che avrebbero potuto destabilizzare ulteriormente l’ambiente.

La pazienza mostrata finora dai club di Serie A suggerisce un cambiamento di rotta nelle politiche gestionali, forse orientate a una maggiore fiducia nei processi e nei lavori a lungo termine. Tuttavia, il calendario fitto che attende le squadre dopo la pausa metterà a dura prova questa inedita stabilità.