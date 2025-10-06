Connect with us

Maignan da leader, il post del capitano del Milan: i tifosi chiedono il rinnovo - FOTO

Leao, quale la reazione del portoghese dopo il confronto con Allegri dopo lo Stadium? Nessun caso ma il portoghese deve dimostrare questa cosa

Origi lascia definitivamente il Milan? Accordo quasi raggiunto, l'ultima novità sul belga indirizzo il futuro dell'ex Liverpool

Mercato Milan, aneddoto Odogu: i rossoneri l'hanno strappato ad un altro club di Serie A. Importantissima rivelazione

Mercato Milan, retroscena Allegri: se a gennaio avesse bisogno di quella pedina... La posizione di Tare e Furlani

3 giorni ago

Maignan

Maignan ha pubblicato una storia Instagram dopo Juventus-Milan 0-0, il francese è sempre più leader del gruppo

Mike Maignan, MVP di JuventusMilan, match finito 0-0, anche grazie al suo intervento su Federico Gatti, ha pubblicato una storia Instagram. Una foto di gruppo con due semplice parole “un corpo”.

Il portiere e capitano dei rossoneri è un vero e proprio leader di questo gruppo e fino adesso sta rispondendo con ottime prestazioni sul campo. Quattro clean sheet nelle prime sei giornate di Serie A.

I tifosi del Milan nel frattempo chiedono a gran voce il rinnovo del contratto dell’estremo difensore. Al momento però la situazione sembra piuttosto complicata, l’attuale accordo scade al 30 giugno del 2026 e i dialoghi tra le parti sono in una fase di stallo che sembra sempre più preoccupante.

