Maignan da leader, il post del capitano del Milan: i tifosi chiedono il rinnovo – FOTO

Maignan ha pubblicato una storia Instagram dopo Juventus-Milan 0-0, il francese è sempre più leader del gruppo

Mike Maignan, MVP di Juventus–Milan, match finito 0-0, anche grazie al suo intervento su Federico Gatti, ha pubblicato una storia Instagram. Una foto di gruppo con due semplice parole “un corpo”.

Il portiere e capitano dei rossoneri è un vero e proprio leader di questo gruppo e fino adesso sta rispondendo con ottime prestazioni sul campo. Quattro clean sheet nelle prime sei giornate di Serie A.

I tifosi del Milan nel frattempo chiedono a gran voce il rinnovo del contratto dell’estremo difensore. Al momento però la situazione sembra piuttosto complicata, l’attuale accordo scade al 30 giugno del 2026 e i dialoghi tra le parti sono in una fase di stallo che sembra sempre più preoccupante.