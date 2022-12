Pioli su Ancelotti: «Un top in tutto: ha stile, classe, intelligenza». Da allenatore rossonero ad ex allenatore rossonero

Stefano Pioli, intervistato da Sportmediaset, ha elogiato Carlo Ancelotti, ex allenatore del Milan.

ANCELOTTI – «Carlo è un top in tutto. Ha vinto in tutti i campionati, ha allenato e migliorato i giocatori, ha stile, classe, buonsenso, intelligenza. Per me rimane un allenatore di grandissimo livello e un punto di riferimento».

