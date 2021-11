Pioli: «L’Inter è favorità, sulla possibilità di andare a +10 dico questo»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di domenica sera. Le parole del tecnico del Milan

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby di Milano, Stefano Pioli ha parlato così della partita e della classsifica dei rossoneri. Le sue parole.

DERBY – «L’Inter è favorita perché lo scorso anno ha vinto tante partite e lo scudetto senza lacune, motivo per cui resta la più forte, però domani siamo consapevoli della nostra forza. Scudetto-Fuga? Guardiamo partita dopo partita. Non c’è nessuna squadra favorita in una stracittadina. Andare a più 10 conta ma fino ad un certo punto. Non peserà sull’andamento della stagione. È importante ma non come lo sarà quello del ritorno»

