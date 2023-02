Pioli a Milan Tv: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo». Le parole del tecnico rossonero

Stefano Pioli ha commentato così la sconfitta contro l’Inter ai microfoni di Milan TV. Ecco le parole del tecnico del Milan:

PARTITA – «Il rammarico è per il primo tempo. Abbiamo scelto di difendere bassi, ma abbiamo gestiti male i palloni che potevano aiutarci a prendere campo. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo».

APPROCCIO – «Abbiamo trovato più densità, più solidità, ma abbiamo subito il gol su palla inattiva per cui dobbiamo trovare una soluzione: è un problema. Abbiamo trovato più compattezza, non dimenticandoci che andrà fatto in modo più aggressivo».

SECONDO TEMPO – «Nella fase difensiva ci hanno fatto correre, ma abbiamo coperto bene gli spazi. Non volevamo dare profondità, ma con la palla avevamo il terzo compagno lontano. Nel secondo tempo siamo riusciti a palleggiare meglio. Dobbiamo avere più coraggio con la palla e cercare di essere più compatti e trovare fiducia da questa sconfitta. Fa male e aumenta il nostro periodo negativo, ma dobbiamo trovare i momenti che ci aiutano per le prossime partite».

QUALCOSA DI BUONO – «La voglia di difendere in un blocco compatto e unito e di non mollare e provare a riprendere una partita difficile».