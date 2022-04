Pioli a Mediaset: «Potevamo fare meglio ma la prestazione c'è stata, sul gol annullato...»

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha analizzato la sconfitta contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel post partita, Stefano Pioli ha commentato la sconfitta del suo Milan contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia:

SULLA GARA: «Volevamo vincere ma abbiamo trovato un avversario che ha segnato nel momento giusto. Abbiamo continuato a giocare e a creare, la rete annullata ci avrebbe dato nuovo slancio poi chiaro che c’è stato un contraccolpo».

SULLA REAZIONE DOPO LA SCONFITTA: «Chiaro che possiamo fare meglio, quando subisci tre gol vuol dire che puoi difendere in altro modo. Questa è una grande opportunità pur con l’amarezza della finale mancata. Dobbiamo reagire e cercare di vincere le ultime 5 partite di campionato perchè siamo in ballo e possiamo vincere».

SUL GOL ANNULLATO A BENNACER: «Handanovic non ha protestato minimamente sul gol di Bennacer, se non avesse visto la palla sarebbe scattato. Non commento e me ne vado».