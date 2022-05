Pinamonti avvisa l’Inter: «Siamo salvi ma vogliamo i tre punti»

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, ha parlato i microfoni di Gianlucadimarzio.com sulla sfida contro l’Inter

«Per me è il migliore come dicono i numeri. Fondamentale per me questa stagione perché avevo bisogno di stimoli e fiducia. Grato all’Empoli per questo. La scelta di venire qui è arrivata dopo l’insistenza che la squadra ha mostrato nel volermi. Ho ricevuto tante chiamate da Andreazzoli e Accardi».

