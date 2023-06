Pimenta sul futuro di Verratti: «Ritorno in Italia? Vi dico questo»

Rafaela Pimenta ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul futuro di Marco Verratti, accostato sul mercato anche al Milan

«Non facciamo casino, il mercato è appena iniziato e se apro la bocca qualsiasi cosa dirò potrà fare casino. C’è un percorso da fare, da capire cosa succederà, non solo per Marco ma per tutti. Serviranno 2-3 settimane per capire i movimenti, secondo me se parliamo troppo possiamo rovinare certe situazioni»