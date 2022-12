Pillon su San Siro: «Il dibattito pubblico non fa perdere tempo, ma ne fa guadagnare». Le parole del coordinatore del dibattito pubblico

Andrea Pillon ha parlato ai microfoni di Tuttosport del dibattito pubblico sulla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan. Ecco le parole del coordinatore:

Di questo stanno discutendo Comune e club. Quello che posso dire è che il dibattito pubblico non fa perdere tempo, ma ne fa guadagnare perché permette di far emergere gli aspetti perfezionabili quando si è ancora in tempo per intervenire. Altrimenti alcune questioni, come la distanza delle case dal nuovo stadio, non sarebbero state approfondite»