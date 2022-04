Virdis: «Scudetto? Dubito ci sarà una fuga da parte di qualcuno»

Ecco le parole di Pietro Paolo Virdis sulla lotta scudetto: «Scudetto? Dubito ci sarà una fuga da parte di qualcuno»

Pietro Paolo Virdis ha parlato ai microfoni di JuventusNews24 della lotta scudetto. Ecco le sue parole:

«Stiamo vedendo una bella lotta finalmente. Ci sono diverse squadre che giocano per uno stesso obiettivo, non più solo una che scappa e mi piace questo equilibrio. E’ tutto aperto, quelle tre davanti sono tutte forti e hanno avuto picchi con alti e bassi. Non c’è chiarezza, penso resterà tutto in bilico fino all’ultima giornata. Dubito ci sarà una fuga da parte di qualcuno proprio ora».

