Lo Monaco: «Stefano Pioli è un signor allenatore»

Pietro Lo Monaco ha analizzato la crescita di Stefano Pioli: l’emiliano si ormai affermato come tecnico di livello

Pietro Lo Monaco, intervistato dai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Stefano Pioli. L’ex Lazio sta stupendo tutti con risultati sorprendenti da quasi due anni ed è riuscito a riportare il Milan in Champions dopo 7 anni:

«Sta dimostrando di essere un signor allenatore. Non fa mai gesti plateali per accendere una parte di pubblico, ma deve andar fiero per quello che sa fare sul campo».