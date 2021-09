Piccinini: «Il Milan è sicuramente migliorato, scudetto? Vi dico»

Sandro Piccinini ha rilasciato una breve dichiarazione a Sky Sport in merito alla corsa scudetto, ecco le sue parole

«Il Napoli si è rinforzato, Anguissa e Spalletti sono due grandissimi acquisti. Il Milan sicuramente è migliorato. Dell’Inter non possiamo dirlo perché sarà dura mantenere quel livello, però mi pare una squadra più consapevole del suo livello. In Europa ho visto una personalità che l’anno scorso non si è vista sempre».