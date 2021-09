Piccinini: «Il Milan è diventato consapevole della propria forza»

Sandro Piccinini è convinto che il Milan quest’anno sia più consapevole della propria forza rispetto alla scorsa stagione

Sandro Piccinini, ospite a Sky nel pre-partita di Milan-Venezia, ha analizzato l’inizio di stagione del Milan di Pioli:

«Questa maturazione secondo me si è avvertita già dalle ultime partite dell’anno scorso, a Torino e a Bergamo: momenti decisivi per l’autostima. Quest’anno il Milan parte da un passo avanti, con quel risultato e quelle prestazioni parte da una posizione diversa. Quest’anno Rebic ha cominciato alla grandissima, non sarà facile per Pioli scegliere la soluzione giusta quando staranno tutti bene. Dal punto di vista del gioco e della mentalità è tutto consolidato, il Milan è consapevole della propria forza e questo si avvertirà durante le partite».