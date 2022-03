Italia, Pessina: «Tesi per il playoff. Rovina senza Qatar? Vi dico che…». Le parole del centrocampista dell’Italia e della Nazionale

Matteo Pessina è intervenuto in occasione della presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini, evento in cui l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., ha assegnato anche alcuni premi. Di seguito le parole del dirigente di Atalanta e Italia.

FROSIO – «Diceva che sarei arrivato in Serie A ma solo quando c’era mia madre, altrimenti prendeva le botte. Era un grande amico di famiglia».

PLAYOFF – «Siamo un po’ tesi com’è giusto che sia. E’ una situazione nella quale ci siamo messi noi, dovevamo vincere più partite. Il mister è con noi, ed è convinto che se vinciamo la prima gara andiamo in Qatar».

EUROPEO – «È venuto fuori lo spirito italiano, c’erano squadre più forti della nostra».