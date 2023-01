Perticone: «A 17 anni mi è capitato di finire in mezzo al torello con Pirlo, Maldini, Kakà, Rui Costa e Seedorf». Le parole del calciatore del Cittadella

Romano Perticone ha parlato sui social della sua esperienza al Milan. Ecco le parole del difensore del Cittadella:

«A 17 anni mi è capitato di finire in mezzo al torello e non ci sarebbe stato nulla di male se quelli fuori non fossero stati Pirlo Maldini Seedorf Kakà Rui Costa. Volevo dirvelo perché oggi, a 36 anni, è il primo giorno senza mal di testa»