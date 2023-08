Pellegrino Milan: il racconto della giornata del nuovo acquisto tra visite mediche e firma. Le prime ore del difensore in rossonero

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – È Marco Pellegrino il nono acquisto estivo del calciomercato Milan. Il difensore ex Platense si sottopone oggi alle visite mediche di rito e pone la firma sul nuovo contratto. Milannews24 segue LIVE la prima giornata in rossonero con tutti gli aggiornamenti in diretta.

Ore 07.30 – Marco Pellegrino atteso alla Madonnina intorno alle 8.30 per la prima parte di visite mediche.

IN AGGIORNAMENTO