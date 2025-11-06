Pellegrino Milan, è lui il nuovo obiettivo del calciomercato invernale: Tare ha in mente questa mossa. Le ultimissime notizie

Si accende una nuova pista per il reparto avanzato del Milan: l’ultima suggestione per la dirigenza rossonera, guidata da Tare nel ruolo di direttore sportivo, porta il nome di Mateo Pellegrino. Il giovane attaccante, nato nel 2001 e in forza al Parma, sta emergendo come una delle rivelazioni più interessanti della Serie A in questa fase iniziale della stagione.

Le prestazioni del calciatore argentino hanno attirato l’attenzione del club di Via Aldo Rossi. Pellegrino vanta già due reti all’attivo nel massimo campionato, entrambe siglate nella vittoria del Parma contro il Torino (terminata 2-1). Un rendimento che, sommato ai gol realizzati in Coppa Italia, porta il suo bottino stagionale a cinque marcature complessive, distribuite su 836 minuti di gioco in campionato, testimoniando la sua efficacia e la centralità nel progetto tecnico parmense.

L’interesse del Milan, dove Allegri è alla guida tecnica, si inserisce in un contesto in cui la posizione di Santiago Gimenez è ancora incerta e necessita di alternative concrete. I rossoneri stanno quindi scandagliando il mercato alla ricerca di un profilo giovane, ma che abbia già dimostrato di sapersi misurare con le difese della Serie A.

Il prossimo 8 novembre, in occasione della sfida tra Parma e Milan, ci sarà un’opportunità d’oro per lo staff tecnico rossonero per valutare dal vivo le doti di Pellegrino. L’attaccante, figlio dell’ex difensore e tecnico Mauricio Pellegrino, possiede fisicità, un potente tiro mancino e caratteristiche che si sposano bene con l’idea di calcio del Milan.

Il suo ingaggio rappresenterebbe un investimento lungimirante per Tare. Mateo Pellegrino è visto come una potenziale soluzione brillante, in grado non solo di colmare eventuali lacune nell’immediato, ma anche di rappresentare un tassello chiave per il futuro a lungo termine dell’attacco rossonero.