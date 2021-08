Pellegri-Milan: ecco quando potrà essere a disposizione di Stefano Pioli

Pietro Pellegri sarà a breve un nuovo giocatore del Milan. Ecco quando potrà essere a disposizione di Stefano Pioli

Il Milan 2021-2022 prende forma. Dopo l’arrivo di Florenzi, i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Monaco per Pietro Pellegri.

Come riporta l’edizione del Corriere della Sera in edicola questa mattina, l’ex Genoa quest sera sarà presente in tribuna per assistere al match contro la Sampdoria. Sarà a disposizione di Stefano Pioli contro il Cagliari di domenica prossima (29 agosto)