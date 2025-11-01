HANNO DETTO
Pellegatti svela il retroscena: «Ho visto quella sfida e posso dire che il Milan giusto non teme nessuno. Al momento Allegri ha un solo problema»
Pellegatti, noto giornalista, ha svelato un importante retroscena che riguarda da vicino anche il Milan di Massimiliano Allegri
Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha analizzato il momento del Milan, difendendone la forza quando è al completo.
Riguardo alla superiorità dell’Atalanta, il giornalista è scettico: «Se l’Atalanta è più forte del Milan non lo so». Pellegatti è convinto che il vero Milan, privo di infortuni, possa competere con chiunque in Europa: «Il Milan con Pulisic e Rabiot, con Estupinan, non teme nessuno».
A riprova di questa convinzione, cita una recente gara internazionale: «Ho visto giocare Monaco-Tottenham a Montecarlo settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre».
Il limite attuale della squadra è, dunque, solo quantitativo e non qualitativo: «È il problema della rosa che è ridotta».