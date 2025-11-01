Connect with us

Pellegatti svela il retroscena: «Ho visto quella sfida e posso dire che il Milan giusto non teme nessuno. Al momento Allegri ha un solo problema»

Bazzani consiglia il Milan: per lo scudetto serve questo innesto indispensabile a gennaio. Pensiero chiaro dell'ex attaccante

Serafini spiega: «Nel Milan assenze troppo pesanti. Ricci non è Rabiot e tra Leao, Pulisic e Santiago Gimenez...»

Turci sul ritorno di Jashari: «Già in campo contro la Roma? Allegri dovrà valutare questo aspetto fondamentale»

Cassano attacca nuovamente Allegri: sul tecnico rossonero l'ha detto veramente, parole pesanti

1 minuto ago

pellegatti

Pellegatti, noto giornalista, ha svelato un importante retroscena che riguarda da vicino anche il Milan di Massimiliano Allegri

Carlo Pellegatti, intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, ha analizzato il momento del Milan, difendendone la forza quando è al completo.

Riguardo alla superiorità dell’Atalanta, il giornalista è scettico: «Se l’Atalanta è più forte del Milan non lo so». Pellegatti è convinto che il vero Milan, privo di infortuni, possa competere con chiunque in Europa: «Il Milan con Pulisic e Rabiot, con Estupinan, non teme nessuno».

A riprova di questa convinzione, cita una recente gara internazionale: «Ho visto giocare Monaco-Tottenham a Montecarlo settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto, non teme queste squadre».

Il limite attuale della squadra è, dunque, solo quantitativo e non qualitativo: «È il problema della rosa che è ridotta».

