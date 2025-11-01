Infortunati Milan, il punto da Milanello in vista della Roma: Allegri sorride a metà! Gli aggiornamenti caso per caso

Infortunati Milan, in vista della sfida di domani sera contro la Roma a San Siro Allegri recupera Leao ma ha alcune pesanti assenze

Il Corriere della Sera titola in apertura sulle cruciali novità di formazione in casa Milan in vista della sfida di domani sera a San Siro contro la Roma.

La notizia principale è il recupero di Rafael Leão. L’allarme per l’infiammazione all’anca è rientrato: il portoghese «ieri è tornato ad allenarsi in gruppo» e sarà «regolarmente a disposizione di Max Allegri». Oggi, durante la rifinitura a Milanello, il tecnico livornese deciderà se schierarlo titolare o se farlo partire dalla panchina.

Infortunati Milan, recuperi importanti e assenze pesanti

Oltre a Leão, il Milan registra altri recuperi importanti per la sfida contro i giallorossi, primi in classifica: sono tornati a disposizione anche Pervis Estupiñán e Ardon Jashari. In particolare, Jashari «torna a disposizione dopo il lungo infortunio al perone che lo ha tenuto fuori da fine agosto».

La lista dei forfait, tuttavia, è altrettanto significativa, coinvolgendo due titolari usciti acciaccati dall’ultimo match contro l’Atalanta: «Non ci saranno al contrario Fikayo Tomori e Santiago Gimenez».

Per il difensore inglese, il problema è al ginocchio, mentre per il centravanti messicano si tratta di un problema alla caviglia. Le loro assenze obbligheranno Allegri a ricorrere ancora a soluzioni d’emergenza, benché il rientro di Leão rappresenti un cruciale elemento di stabilità e qualità offensiva.