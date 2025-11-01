Leao recupera e Allegri lo lancia titolare in Milan Roma: il portoghese vuole replicare quell’importante precedente proprio contro i giallorossi

Leao, il portoghese è perfettamente recuperato e scenderà in campo dal primo minuto nella sfida di domani sera contro la Roma

L’allarme che aveva coinvolto Rafael Leão è finalmente rientrato. L’infiammazione all’anca, che aveva costretto Max Allegri a sostituire il portoghese all’intervallo del match contro l’Atalanta, sembrava potesse escluderlo dalla gara di domani sera contro la Roma a San Siro. Per fortuna, la situazione è migliorata: dopo l’allenamento a parte di giovedì, ieri il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo. Il giocatore è dunque pienamente recuperato e contro i giallorossi sarà regolarmente a disposizione.

Leao, Allegri lo lancia titolare

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che il numero 10 milanista potrebbe addirittura scendere in campo dal primo minuto in coppia con Christopher Nkunku. La decisione finale dipenderà ovviamente dal fatto che il problema all’anca non torni a tormentare Leão nella seduta di rifinitura di oggi. Allegri lo valuterà con attenzione prima di decidere se schierarlo dall’inizio o farlo partire inizialmente dalla panchina.

Da titolare o da subentrato, poco cambia: il Milan, che dovrà rinunciare anche domani sera a due leader e trascinatori come Adrien Rabiot e Christian Pulisic (attesi al rientro la settimana prossima a Parma), ha bisogno di Rafa per tornare a vincere dopo due pareggi di fila in campionato.

Il precedente del 2022

La Roma, che è attualmente prima in classifica a pari punti con il Napoli, evoca dolci ricordi al fuoriclasse portoghese. Nell’anno dello scudetto, infatti, il gol segnato ai giallorossi nei primi giorni del 2022 interruppe un digiuno di oltre due mesi e lanciò Leão verso una seconda parte di stagione da protagonista, facendolo poi diventare il fattore determinante per la conquista del tricolore. Sia il portoghese che ovviamente Allegri si augurano che possa essere anche stavolta la partita della svolta.