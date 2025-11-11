Pellegatti paradossalmente ottimista dopo Parma Milan: «Mi fido del lodolaio Allegri. E quei due recuperi saranno fondamentali»

Pellegatti, noto giornalista, si è professato comunque ottimista sul Milan nonostante il pareggio subito in rimonta dal Parma sabato

Nonostante l’amarezza per il pareggio per 2-2 contro il Parma, il noto giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti si dichiara sorprendentemente ottimista sul futuro del Milan.

PAROLE – «Professo un grande ottimismo. Un ottimismo che forse è paradossale in questo momento, dopo il pareggio di Parma», ha dichiarato Pellegatti.

La Fede Nel “lodolaio” Allegri

La sua fiducia si basa sul tecnico: «Professo grande ottimismo perché mi fido del lodolaio. Allegri il lodolaio, questo falco rapace che vola basso, ma ogni tanto becca e trova preda». Pellegatti ricorda che l’allenatore ha dato appuntamento a marzo, e il Milan è terzo a soli due punti dal vertice.

Il suo ottimismo è rafforzato dal rientro degli infortunati: «E pensate che siamo dietro due punti dal vertice dopo che per un mese… abbiamo giocato senza Pulisic e Rabiot».

Statistiche che parlano chiaro

Pellegatti invita a guardare le statistiche del periodo precedente, quando il centrocampo titolare era al completo: «…con un centrocampo con Fofana, Modric, Rabiot il Milan ha portato a casa contro Napoli, Juventus ed Udinese tre vittorie ed un pareggio, subendo solo un gol».

Ora che «tornano Rabiot e Pulišić», il giornalista conclude: «Come si fa a non essere ottimisti… si ritrova Rabiot e Pulisic insieme. Andate a vedere le statistiche e sarete con me, molto ottimisti sui nostri ragazzi».