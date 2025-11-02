Connect with us

HANNO DETTO

Pellegatti in vista di Milan Roma: «Una vittoria sarebbe determinante, ci riporterebbe a un punto dalla vetta». Poi l'elogio a Tomori

HANNO DETTO Settore giovanile

Oddo soddisfatto dopo la vittoria sull'Oltrepò: «Una prestazione importante, La strada è giusta anche se oggi devo rimproverare questa cosa alla squadra»

HANNO DETTO

Pellegatti torna su Milan Como a Perth e critica la scelta: «Regaliamo il campo neutro ad una squadra che potrebbe...»

HANNO DETTO

Rogito San Siro, Sala annuncia: «Nessuna preoccupazione sul tema, ecco quando verrà formalizzata la cessione dell'impianto»

HANNO DETTO

Pioli, l'ex Milan appeso a un filo. Calamai svela: «La Fiorentina potrebbe esonerarlo oggi se...»

HANNO DETTO

Pellegatti in vista di Milan Roma: «Una vittoria sarebbe determinante, ci riporterebbe a un punto dalla vetta». Poi l’elogio a Tomori

Milan news 24

Published

2 minuti ago

on

By

pellegatti

Pellegatti ha analizzato la sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Roma: gara fondamentale ed elogio e Fikayo Tomori

Intervenuto sul proprio canale Youtube, il giornalista e storico tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha commentato l’imminente big match di stasera.

Secondo Pellegatti, la sfida «Milan-Roma di questa sera in questa parte della stagione ha un’importanza determinante». Una vittoria rossonera avrebbe un impatto cruciale sulla classifica: «battere la Roma vorrebbe dire raggiungerla» e tornare «ad essere distante un solo punto dalla vetta». Inoltre, il Milan si porterebbe «a +3 dalla Juve e a +4 dal Como».

Riguardo la situazione infortuni, Pellegatti ha espresso grande apprezzamento per la disponibilità di un difensore chiave: «Nonostante non sia al top Tomori in panchina è sinonimo di un giocatore che stringe i denti, che vuole esserci a tutti i costi, e io questa cosa l’apprezzo sempre».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.