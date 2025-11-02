Pellegatti in vista di Milan Roma: «Una vittoria sarebbe determinante, ci riporterebbe a un punto dalla vetta». Poi l’elogio a Tomori

Pellegatti ha analizzato la sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Roma: gara fondamentale ed elogio e Fikayo Tomori

Intervenuto sul proprio canale Youtube, il giornalista e storico tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha commentato l’imminente big match di stasera.

Secondo Pellegatti, la sfida «Milan-Roma di questa sera in questa parte della stagione ha un’importanza determinante». Una vittoria rossonera avrebbe un impatto cruciale sulla classifica: «battere la Roma vorrebbe dire raggiungerla» e tornare «ad essere distante un solo punto dalla vetta». Inoltre, il Milan si porterebbe «a +3 dalla Juve e a +4 dal Como».

Riguardo la situazione infortuni, Pellegatti ha espresso grande apprezzamento per la disponibilità di un difensore chiave: «Nonostante non sia al top Tomori in panchina è sinonimo di un giocatore che stringe i denti, che vuole esserci a tutti i costi, e io questa cosa l’apprezzo sempre».