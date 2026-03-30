Pellegatti parla così dell’affare Kostic: «Ha voluto fortemente il Milan. Ecco perché la trattativa non si è conclusa a gennaio…»

Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha parlato così dell’affare Kostic e ha svelato un retroscena che ci riporta al mercato invernale

Il Milan guarda al futuro e mette a segno un colpo di prospettiva assicurandosi Kostic, talentuoso attaccante del Partizan Belgrado. Secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti attraverso il suo canale YouTube, l’operazione è ormai definita: il giocatore «ieri ha svolto le visite mediche con il Milan» e si aggregherà ufficialmente al club a fine stagione, partendo inizialmente dal Milan Futuro con l’obiettivo di una rapida ascesa in prima squadra.

Il noto giornalista ha fatto chiarezza anche sulle cifre dell’accordo, inizialmente avvolte nel dubbio. Nonostante le richieste iniziali del club serbo fossero molto più alte, l’affare si è concluso sulla base di circa 3,5 milioni di euro. Una somma decisamente inferiore rispetto ai 10 milioni chiesti in precedenza, resa possibile da una situazione d’emergenza vissuta dal Partizan.

Pellegatti, necessità pecuniarie e licenza UEFA: il retroscena

Il motivo del forte sconto risiederebbe in questioni burocratiche e finanziarie legate ai vertici del calcio europeo. Pellegatti ha spiegato che «sembra che il Partizan per avere la licenza UEFA abbia bisogno di soldi», una necessità che avrebbe spinto la società di Belgrado ad accettare rapidamente l’offerta rossonera per incassare liquidità immediata.

Il profilo del ragazzo è di quelli che fanno sognare: un diciassettenne che ha già dimostrato di saper segnare con regolarità nel massimo campionato serbo. L’entusiasmo per l’operazione è palpabile, anche per la ferma volontà del calciatore di vestire la maglia del Diavolo: «Kostic parte benissimo perché ha voluto fortissimamente il Milan». Per i rossoneri si tratta di un investimento strategico, approfittando delle «necessità pecuniarie dei serbi» per assicurarsi uno dei migliori prospetti del 2007.