Pellegatti suona la carica: «Ambizioni del Milan? Con questi due giocatori non ha paura di nessuno!». Le ultimissime notizie

Il pareggio per 1-1 tra Atalanta e Milan, andato in scena a Bergamo martedì sera, continua a far discutere l’ambiente rossonero, che fatica a trovare continuità in questo avvio di stagione. A commentare la prestazione della squadra di mister Massimiliano Allegri è stato il noto giornalista Carlo Pellegatti nel corso della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24.

L’analisi di Pellegatti si è concentrata sul potenziale inespresso del Milan e su un problema, a suo dire, strutturale: la profondità della rosa a disposizione del tecnico livornese e del direttore sportivo Igli Tare.

«Se l’Atalanta sia più forte del Milan non lo so» ha esordito Pellegatti, mettendo subito in chiaro la sua visione sulla qualità della squadra titolare rossonera. «Il Milan con giocatori come Pulisic e Rabiot, con Estupiñán in campo, non teme nessuna avversaria. Ho visto giocare Monaco-Tottenham a Montecarlo la settimana scorsa: il Milan giusto, il Milan che ho visto in alcune occasioni, non teme queste squadre. La forza del Milan non è in discussione quando scendono in campo gli elementi di maggiore spessore».

Il nodo cruciale, secondo il giornalista, risiede nell’eccessiva dipendenza dai titolarissimi e nella gestione dei tanti impegni ravvicinati, acuita da infortuni che hanno falcidiato il centrocampo e la difesa. «È il problema della rosa che è ridotta» ha concluso Pellegatti. Le assenze di elementi fondamentali costringono Allegri a scelte obbligate, limitando il turnover e, di conseguenza, la freschezza fisica e mentale della squadra nelle diverse competizioni. Il pareggio di Bergamo, infatti, ha evidenziato come le seconde linee non sempre riescano a mantenere l’alto standard richiesto.

La dirigenza, con Tare in prima linea, dovrà tenere in forte considerazione queste dinamiche in vista della finestra di mercato di gennaio. Un rinforzo mirato, soprattutto a centrocampo e sulle fasce laterali, potrebbe dare ad Allegri le rotazioni necessarie per affrontare al meglio la seconda parte della stagione e per tenere il passo delle squadre di vertice in Serie A.