Allegri Milan, la coperta è corta: senza Pulisic e Rabiot, il Diavolo è lento e prevedibile. E contro la Roma...

Allegri Milan, senza Pulisic e Rabiot la coperta è corta e il Diavolo si mostra lento e prevedibile. Con la Roma gara spartiacque

Nonostante i tre risultati utili consecutivi (due pareggi e una vittoria) il più grande limite del Milan è uscito allo scoperto in queste ultime uscite stagionali. La formazione rossonera è «(troppo) corta negli interpreti», perché i tanti infortuni hanno confermato quanto i 19 giocatori di movimento rischino seriamente di essere insufficienti anche solo per affrontare campionato e Coppa Italia.

Questa mattina, Il Corriere dello Sport ha messo in luce questo argomento, riassumendo la situazione con il titolo eloquente: «Il Milan? Dipende».

Allegri Milan, lentezza e prevedibilità senza i campioni

Il quotidiano evidenzia che l’assenza contemporanea di giocatori chiave e decisivi come Christian Pulisic e Adrien Rabiot ha un impatto devastante sulla qualità e sulla dinamicità della squadra di Massimiliano Allegri.

Senza l’americano e il francese, la squadra è definita «lenta e prevedibile». Pulisic, la cui «piccolissima speranza» di rientro per la Roma è appesa a un filo, è fondamentale in fase realizzativa e per la sua capacità di «portare qualità» in attacco. Rabiot, che è stato definito da Sabatini come assente «ovunque», porta una combinazione insostituibile di fisicità e qualità in mezzo al campo.

Allegri è dunque costretto a fare di necessità virtù, arrangiandosi con soluzioni d’emergenza come l’avanzamento di Loftus-Cheek in attacco, ma le prestazioni sono calate, come dimostrato dalla fatica contro l’Atalanta. La dirigenza del Milan è avvertita: se l’emergenza infortuni persiste, un intervento sul mercato di gennaio è non solo auspicabile, ma necessario per non compromettere gli obiettivi stagionali.