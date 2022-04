Pellegatti attacca Leao: «È l’unico che non fa nulla da un mese». Stoccata del giornalista all’attaccante portoghese

Carlo Pellegatti ha parlato a Radio24 nel corso di Tutti Convocati. Queste le sue parole su Leao e il problema in attacco del Milan.

Le sue parole: «Leao è l’unico che da un mese non fa nulla. Dobbiamo essere severi con lui, perchè sono settimane che non ci aiuta. Non solo Ibra, ma anche Rebic sta mancando tantissimo, è un uomo d’area. Dal primo minuto non ricordo quando abbia giocato l’ultima volta».