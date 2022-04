Pellegatti: «Il Milan non riesce a battere nessuno ora come ora»

Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan dopo il pareggio di ieri sera contro il Torino: la sua analisi

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio 24, Carlo Pellegatti ha parlato in questi termini del Milan:

«Per me sarebbe totalmente insopportabile non vincere lo Scudetto. Sentivo il presidente Scaroni che parlava di budget fra i primi quattro. Sul piano economico va bene, sul piano del tifo non lo accetterei. Hai perso il break di vantaggio, ma l’abbiamo già detto 8 volte in questo campionato. Diciamolo che è tutto in mano dell’Inter, perchè ogni volta che lo diciamo di qualsiasi squadra porta sfortuna. In questo momento il Milan è in grado di non battere chiunque».