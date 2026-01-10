Pellegatti è convinto da Fullkrug: «Ha già imparato cosa deve dire al pubblico. Sono i dettami di Allegri…»

Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così di Niclas Fullkrug dopo la sua conferenza stampa di presentazione

Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha promosso a pieni voti l’esordio mediatico di Niclas Füllkrug. Secondo il giornalista, l’attaccante ha dimostrato una maturità non comune nel gestire le aspettative della piazza, evitando proclami altisonanti e concentrandosi su concetti più pragmatici come il duro lavoro e la lotta per un posto in Champions League. «Füllkrug mi sembra un ragazzo intelligente, parlatore», ha osservato Pellegatti, sottolineando come il calciatore abbia già interiorizzato i dettami societari.

Il giornalista ha tracciato un parallelismo tra questo atteggiamento e la filosofia comunicativa tipica di Massimiliano Allegri, basata sulla prudenza e sul profilo basso. Per Pellegatti, è fondamentale che l’ambiente mantenga i piedi per terra, nonostante i risultati eccellenti ottenuti finora dalla squadra. Il commentatore ha infatti ribadito: «Füllkrug ha già imparato cosa deve dire al pubblico. È giusto che si voli basso», riferendosi alla necessità di proteggere il gruppo dalle pressioni esterne.

Pellegatti, tra strategia mediatica e ambizioni da scudetto

Tuttavia, dietro questa facciata di umiltà, si nasconde la consapevolezza di una squadra che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli. Pellegatti non dimentica i numeri della stagione: una formazione capace di raccogliere 39 punti, subendo una sola sconfitta e superando le dirette concorrenti. Questa solidità deve essere la base per nutrire, nel chiuso dello spogliatoio, il sogno del titolo.

Secondo il giornalista, la vera forza del Milan dovrà emergere nel rettangolo di gioco, trasformando la cautela verbale in furore agonistico. «È giusto che voli basso ma che poi sul campo dimostri la voglia di vincere questa stella, questo campionato», ha concluso Pellegatti. La strategia sembra chiara: lasciare che sia il campo a parlare, mantenendo un’immagine pubblica focalizzata sul sacrificio, mentre si insegue l’obiettivo più prestigioso.