Pellegatti esalta Allegri: «Geniale! Bel gioco? Dategli i giocatori e vedrete. Sul modulo...»

Pellegatti, noto giornalista, ha esaltato Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro la Roma: parole chiare sul tecnico livornese

Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, è tornato ad analizzare la vittoria del Milan sulla Roma, attribuendo il merito del successo a una mossa tattica decisiva di Massimiliano Allegri.

Il giornalista ha difeso Allegri dalle critiche sul mancato “bel gioco”: «Qualcuno pensa che Massimiliano Allegri non punti al bel gioco, a far divertire, dategli dei giocatori». Pellegatti ha riconosciuto che nelle partite senza i giocatori chiave, come contro l’Atalanta o il Pisa, si è notato un «regresso».

L’intuizione tattica che ha ribaltato la partita

Il momento chiave, tuttavia, è stato Milan-Roma. Pellegatti ha definito «geniale» l’intervento del tecnico, un’intuizione «che l’hanno riconosciuto tutti».

Nei primi 20-25 minuti, il Milan era in grande difficoltà: «correva dietro a questo cuoio marrone, per dirlo all’antica, sempre a correre dietro alla palla che era sempre nei piedi dei giocatori della Roma, senza mai prenderla».

Il Diavolo era completamente in balia del pressing avversario. Poi, l’epifania di Allegri: «l’intuizione di Allegri di cambiare il modulo, di bloccare le linee di passaggio». Questa mossa ha immediatamente sortito l’effetto desiderato, e «la partita ha preso tutta un’altra piega», portando il Milan a una «vittoria meritata» grazie al gol di Pavlovic al 38′.