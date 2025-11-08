Connect with us

Pellegatti esalta Allegri: «Geniale! Bel gioco? Dategli i giocatori e vedrete. Sul modulo...»

Nosotti su Pulisic: «Spalla ideale per liberare ulteriormente Leao. Sono pazzo dell'americano per un motivo»

Calciomercato Milan, avete sentito che cosa ha detto Tonali sul suo futuro? Le sue recenti dichiarazioni...

Parma Milan, Allegri su Leao e Nkunku: le sue dichiarazioni non sono passate inosservate

Romero a Calcionews24: «Milan, per lo scudetto vedremo col ritorno di Pulisic ma per me la favorita è una sola»

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

pellegatti

Pellegatti, noto giornalista, ha esaltato Massimiliano Allegri dopo la vittoria contro la Roma: parole chiare sul tecnico livornese

Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, è tornato ad analizzare la vittoria del Milan sulla Roma, attribuendo il merito del successo a una mossa tattica decisiva di Massimiliano Allegri.

Il giornalista ha difeso Allegri dalle critiche sul mancato “bel gioco”: «Qualcuno pensa che Massimiliano Allegri non punti al bel gioco, a far divertire, dategli dei giocatori». Pellegatti ha riconosciuto che nelle partite senza i giocatori chiave, come contro l’Atalanta o il Pisa, si è notato un «regresso».

L’intuizione tattica che ha ribaltato la partita

Il momento chiave, tuttavia, è stato Milan-Roma. Pellegatti ha definito «geniale» l’intervento del tecnico, un’intuizione «che l’hanno riconosciuto tutti».

Nei primi 20-25 minuti, il Milan era in grande difficoltà: «correva dietro a questo cuoio marrone, per dirlo all’antica, sempre a correre dietro alla palla che era sempre nei piedi dei giocatori della Roma, senza mai prenderla».

Il Diavolo era completamente in balia del pressing avversario. Poi, l’epifania di Allegri: «l’intuizione di Allegri di cambiare il modulo, di bloccare le linee di passaggio». Questa mossa ha immediatamente sortito l’effetto desiderato, e «la partita ha preso tutta un’altra piega», portando il Milan a una «vittoria meritata» grazie al gol di Pavlovic al 38′.

