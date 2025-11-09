Pellegatti deluso dal Milan dopo Parma: sulla prestazione dei rossoneri al Tardini l’ha detto veramente!

Pellegatti, noto giornalista, ha esternato tutta la propria delusione per il pareggio ottenuto dal Milan a Parma ieri sera: le dichiarazioni

Dal Tardini, sul suo canale YouTube, il noto giornalista Carlo Pellegatti ha commentato il 2-2 tra Parma e Milan con una critica durissima, definendo il risultato «peggio di una sconfitta» e «inaccettabile».

Pellegatti, il disastro del primo tempo e la carenza attacco

Pellegatti ha sottolineato come il Milan abbia «dominato letteralmente il primo tempo» contro una delle squadre «meno attrezzate del campionato». Il Diavolo era «sciolto, tranquillo» e nessuno poteva ipotizzare un risultato diverso dalla vittoria, grazie al gol di Saelemaekers e al rigore di Leão.

Tuttavia, già in questa fase è emersa la carenza di un attaccante d’area. Pellegatti non ha risparmiato critiche a Nkunku: «Non è un centravanti, può giocare sulla fascia sinistra al posto di Leao, solo lì. Il Milan non ha il centravanti, e in queste partite dove si deve chiudere, manca».

Il gol di Bernabé, che ha riaperto la partita, è stato un campanello d’allarme amplificato da un errore individuale: «Un altro giocatore che ha deluso gravemente è Estupinian, proprio dallo spalla a spalla tra lui e un giocatore del Parma è arrivato il pallone a Bernabé».

Il secondo tempo peggiore del primo

La ripresa è stata anche peggiore: «Se nel primo tempo il Parma non ha fatto nulla, nel secondo era subito pericoloso». Secondo Pellegatti, il Milan «non è tornato in campo per i primi minuti della ripresa», concedendo occasioni e rischi all’avversario.

Nonostante il 2-2, il Milan aveva ancora tempo e superiorità da mettere in campo, creando occasioni come quelle sprecate da Pulisic e Saelemaekers. La chiusura del giornalista è una condanna senza appello: «È stato un disastro, grave come una sconfitta».