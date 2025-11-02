Pellegatti torna su Milan Como a Perth e critica la scelta: «Regaliamo il campo neutro ad una squadra che potrebbe...»

Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, è tornato sulla decisione, tuttora da ufficializzare, di giocare Milan-Como in Australia

Nel pre partita di Milan-Roma, il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato i risultati del sabato, che hanno visto la Juventus rilanciarsi e l’Atalanta e il Napoli frenare.

Pellegatti, l’analisi del sabato e la Juventus

Pellegatti ha analizzato gli esiti delle gare: «Il sabato di calcio ha detto che l’Atalanta ha perso e resta quindi molto indietro in classifica». Il Napoli ha pareggiato in casa «col Como che sbaglia un rigore» e si porta a 22 punti.

La grande protagonista del turno è stata la Juventus, che «dato che ha preso il miglior allenatore che ci sia in Italia insieme ad Allegri e Conte, ha vinto a Cremona». Con questo risultato, la «Juventus si rilancia e raggiunge il Milan» in classifica.

Il “regalo” Milan-Como a Perth

Pellegatti è poi tornato con forza sulla controversa ipotesi di giocare Milan-Como in Australia, esprimendo il suo totale disaccordo.

Il giornalista non usa mezzi termini nel definire il Como una minaccia diretta: «Continuo a ripeterlo, il Como è una rivale diretta per i primi 4 posti quindi mi chiedo perchè dobbiamo regalare il campo neutro a una squadra che si giocherà il nostro stesso obiettivo fino alla fine, dato che non ha le coppe».

Il disappunto di Pellegatti è chiaro e si basa su un vantaggio competitivo negato: «Non mi rassegno, spero che cambino idea, è un bel regalo regalare il campo neutro a una squadra che magari potrebbe soffrire più San Siro rispetto a un campo neutro». Il suo timore è che il Milan, rinunciando al fattore campo, stia concedendo un vantaggio strategico a una diretta concorrente per la qualificazione in Champions.