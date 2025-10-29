Pellegatti spiega: «Il Milan sta stringendo i denti ma manca la qualità. Allegri, rompi il porcellino a gennaio!»

Pellegatti, noto giornalista, ha analizzato il momento del Milan: i rossoneri sono reduci da due pareggi consecutivi contro Pisa e Atalanta

Il giornalista Carlo Pellegatti si è espresso duramente sulla prestazione del Milan contro l’Atalanta, sottolineando le difficoltà rossonere: «Il Milan stringe i denti, mastica filo spinato, ma, a causa delle assenze, non riesce ad avere il livello qualitativo mostrato prima della deleteria sosta delle Nazionali».

Contro l’Atalanta, la squadra non ha offerto una buona prestazione sul piano tecnico, penalizzata dalle precarie condizioni fisiche di Leão. Il portoghese si è infortunato all’anca contro il Pisa, costringendo Allegri al cambio.

L’attacco oggi è il reparto che desta più preoccupazioni. Pellegatti lancia un avvertimento per il mercato: «Se Gimenez e Nkunku non mostreranno segni di miglioramento, a gennaio si dovrà rompere il porcellino e regalare un attaccante a Max Allegri».

La conclusione è amara: «Il Milan esce da Bergamo con un punto, ma oggi siamo questi».