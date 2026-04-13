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Pazzini non ha dubbi: «Il Milan non vede l’ora di vendere Leao e vi spiego il motivo»

Published

18 minuti ago

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Pazzini, ex attaccante del Milan e noto opinionista, è sicuro che il club rossonero voglia cedere senza alcun dubbio Leao in estate

Dagli studi di Pressing, Giampaolo Pazzini ha espresso un giudizio netto e senza appello sulla parabola discendente di Rafael Leao.

L’ex attaccante rossonero ha ammesso di aver riposto grandi speranze nel binomio formato dal portoghese e da Massimiliano Allegri per questa stagione 2025/2026, ma i recenti sviluppi — culminati nei fischi di San Siro contro l’Udinese — hanno cambiato radicalmente la prospettiva sul futuro del numero 10.

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PAROLE – «Ero fiducioso sull’annata di Leao con Allegri. Se arrivasse un’offerta, al Milan non perdono neanche tempo a leggerla (e la accetterebbero subito, ndr). Lo darebbero via per evidenti motivi».

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