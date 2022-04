Pazzini: «Il Milan ha faticato contro le squadre più chiuse»

Giampaolo Pazzini, ex attaccante del Milan e attuale opinionista di DAZN, ha analizzato le difficoltà dei rossoneri contro le squadre chiuse

Intervenuto a DAZN, Giampaolo Pazzini ha parlato in questi termini del Milan:

«Il Milan ha bisogno di giocare bene per vincere, mentre fa più fatica a vincere le partite sporche che sono importanti per raggiungere un obiettivo come lo scudetto. Il Milan ha perso punti contro squadre che giocano più chiuse».