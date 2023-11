Pazzini a Dazn: «Oggi importante per il Milan, critiche ingenerose»

Pazzini ha parlato a Dazn nel pre partita di Lecce Milan, valida per la dodicesima giornata di Serie A 2023-24.

«Si è una prova del 9, dopo la vittoria contro il Psg, oggi è importante per la squadra vincere per riprendere il cammino anche in campionato. Il Milan deve cercare di restare attaccato alle squadre di vetta. Forse comunque alcune critiche sono state ingenerose»

RITORNO IBRAHIMOVIC «Un rientro di Ibrahimovic sarebbe un plus sono favorevole al suo ritorno. Sarà una cosa positiva per il Milan»

POBEGA O LOFTUS – « Loftus Cheek e Pobega sono giocatori che possono fare entrambi i ruoli, a centrocampo e sulla trequarti. Chiaro che Loftus lo abbiamo visto in condizione straordinaria in Champions, Pobega ha caratteristiche simili, ha lotta e duello: sarà una partita importante per lui, è da un po’ che non giocava»