Pavlovic non vuole smettere di segnare: dopo il Torino firma un gol in rovesciata con la Serbia! – VIDEO

Pavlovic continua a sorprendere: dopo il clamoroso gol contro il Torino, il difensore firma una rete in rovesciata con la sua Serbia

Il momento d’oro di Strahinja Pavlovic continua a regalare spettacolo, questa volta oltre i confini del campionato italiano. Il difensore del Milan, già reduce dalla bellissima rete siglata nell’ultimo turno di Serie A contro il Torino, ha letteralmente lasciato a bocca aperta il pubblico internazionale durante l’impegno con la maglia della propria nazionale. Nel match vinto dalla Serbia per 2-1 contro l’Arabia Saudita, Pavlovic è stato l’assoluto protagonista siglando un gol straordinario in rovesciata.

Una prodezza acrobatica insolita per un difensore centrale, che conferma però lo stato di grazia e la fiducia totale che il calciatore sta vivendo in questo finale di stagione. Non solo incisivo in fase offensiva, Pavlovic si è confermato un pilastro insostituibile per la retroguardia della selezione serba: il centrale rossonero «è rimasto in campo per tutta la durata della partita», dimostrando una condizione atletica invidiabile in vista del rientro a Milanello.

Gol straordinario di Strahinja Pavlovic: in Serbia-Arabia Saudita si coordina così 🤯

pic.twitter.com/J5iuUsks6X — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) March 31, 2026

Pavlovic, un difensore col vizio del gol per la volata finale di Allegri

La prestazione di Pavlovic rappresenta una notizia eccellente per Massimiliano Allegri, che ritroverà un giocatore galvanizzato e fisicamente integro per le ultime, decisive sfide stagionali. La capacità di essere pericoloso sui calci piazzati e, come dimostrato stasera, anche in situazioni di gioco dinamico, aggiunge una freccia importante all’arco del Milan.