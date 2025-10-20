Pavlovic esulta dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina: il bellissimo post social del difensore serbo

Connect with us

Pavlovic

Pavlovic, difensore del Milan, ha esultato sui propri profili social dopo la vittoria in rimonta dei rossoneri contro la Fiorentina

Il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic, ha voluto celebrare la vittoria in rimonta per 2-1 contro la Fiorentina anche sui suoi canali social. Il successo, ottenuto nonostante le tante assenze, ha permesso ai Rossoneri di volare al primo posto in classifica in solitaria.

Sul proprio profilo Instagram, Pavlovic ha pubblicato una serie di immagini che lo ritraggono durante il match di ieri sera a San Siro, esprimendo tutta la sua soddisfazione e l’entusiasmo per il risultato raggiunto.

La didascalia scelta dal difensore è stata breve ma efficace, riassumendo perfettamente l’umore dello spogliatoio: “Bella vittoria, forza Milan!”. Un messaggio che sottolinea l’importanza del successo per il gruppo e che ribadisce il forte legame tra il calciatore e la maglia Rossonera, in un momento cruciale della stagione.

