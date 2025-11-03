Connect with us

Pavlovic a Milan Tv: «Contento per il gol e la vittoria, l'obiettivo è vincere più partite possibili. Sull'abbraccio a Maignan nel finale dico questo»

Gabbia a TeleLombardia: «San Siro strepitoso, siamo fortunati a giocare con questi tifosi. Allegri fondamentale per un motivo»

Leao a DAZN: «Stasera l'importante erano i tre punti, Maignan è stato bravo sul rigore. Ruolo? La mia priorità è solo una»

Allegri a Milan Tv: «Oggi c'è da festeggiare ma da martedì dobbiamo pensare al Parma. Ecco su quale aspetti dobbiamo migliorare»

Conferenza stampa Allegri: «Non ho convinto io Maignan a restare. Ricci piacevole sorpresa. Galeone? Dico questo»

5 minuti ago

Pavlovic

Pavlovic, difensore del Milan, ha commentato ai canali ufficiali rossoneri l’importantissima vittoria ottenuta contro la Roma

Strahinja Pavlovic, difensore e match-winner del Milan contro la Roma, è intervenuto ai microfoni di Milan TV per commentare la cruciale vittoria per 1-0.

Il giovane difensore ha espresso grande gioia per il suo gol, che ha deciso la partita: «Tante emozione, sono molto contento. Per il gol e per la vittoria. Andiamo avanti e proviamo a vincere più partite possibili».

Riguardo l’azione che ha portato alla rete, Pavlovic ha rivelato il suo feeling per le sortite offensive: «Mi piace fare queste tipo di corse. Ho fatto gol e sono molto contento».

Il serbo ha anche sottolineato la «bell’atmosfera in squadra» e l’importanza del portiere Mike Maignan nel finale: «Siamo tutti contenti per Maignan che ha parato il rigore. Adesso andiamo avanti». L’abbraccio finale a Maignan, infatti, è stato il simbolo della compattezza ritrovata dal Milan.

