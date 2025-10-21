Pavlovic, la svolta col cuore: da riserva a guerriero di Allegri nella nuova difesa milanista

Pavlovic rigenerato dalla cura Allegri: il difensore serbo è diventato un vero e proprio guerriero per il tecnico livornese

Strahinja Pavlović si sta conquistando il Milan con determinazione, chiusura dopo chiusura. La storia del serbo in Rossonero è stata inizialmente complessa: arrivato in un contesto difficile, non aveva trovato spazio né con Fonseca né successivamente con Conceição. La vera svolta, come riporta TMW, è arrivata con Massimiliano Allegri, non solo sul piano tattico, ma soprattutto su quello caratteriale. Un giocatore come lui, infatti, dev’essere “coccolato e caricato, al punto giusto”.

Oggi, la linea difensiva formata da Pavlovic, Tomori e Gabbia è diventata una delle migliori difese del campionato, grazie anche al lavoro prezioso e alla precisione del resto della squadra. Il nuovo Milan “Allegriano” permette a un giocatore come Pavlovic di agire in una difesa compatta e coerente, correndo all’indietro in modo giusto e limitando gli spazi avversari.

Pavlovic, svolta targata Allegri

In fase di impostazione il serbo non è ancora considerato affidabile, ma in fase difensiva è una certezza. “È vero, Pavlovic non sarà il giocatore più elegante del pianeta, ma quanta voglia, quanto cuore”. In questo nuovo scacchiere tattico, Allegri sembra aver trovato un “guerriero in grado di non risparmiarsi mai”.

TMW riconosce al serbo anche un merito nell’azione del pareggio contro la Fiorentina: “Possiamo dire simpaticamente che Pavlovic contro la Fiorentina ha messo a segno il suo primo assist stagionale”. L’azione del gol di Rafa Leão parte, infatti, da un suo passaggio corto a centrocampo. A parte una piccola sbavatura nell’azione del gol viola (colpa da dividere con altri), il difensore ha giocato l’ennesima partita “attenta e lucida”. Sotto la guida di Allegri, questo Pavlovic è destinato a migliorarsi ancora di più.