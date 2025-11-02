Pavlovic a DAZN: «Felicissimo per la vittoria, sto anche per diventare padre. Gol? Vi svelo questo retroscena con Allegri». Ultime

Intervenuto a Dazn dopo Milan-Roma, Pavlovic, giocatore e match winner di oggi del club rossonero, ha dichiarato:

«Sono molto contento per questo gol e questa vittoria. Sono molto contento anche perché sto per diventare padre. Ci sono tante squadre davanti, per cui la competizione è molto serrata. Ho detto al mister che ogni tanto mi piace andare in avanti e lui è d’accordo con me. Il tecnico mi dice sempre ‘quando parte Rafa Leao corri con lui!’».