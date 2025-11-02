Connect with us

Pavlovic a DAZN: «Felicissimo per la vittoria, sto anche per diventare padre. Gol? Vi svelo questo retroscena con Allegri»

Maignan a DAZN: «Scudetto? Per i sogni è ancora troppo presto ma il nostro obiettivo è vincere tutto. Vi svelo un retroscena sul rigore»

Gasperini a DAZN: «Grande rammarico. Dybala la nostra più grande perdita, ci manca questo rispetto alle altre big. Galeone? Questo è il più grande insegnamento che mi ha lasciato»

Saelemaekers a Milan TV: «Mentalità e tanto lavoro. Dalla sfida di questa sera mi aspetto questa cosa»

Tare a DAZN: «Sapore di derby? Ho vinto quello che contava il 26 maggio. Leao ci ha promesso una grande partita. Lo stato emotivo di Allegri...»

Intervenuto a Dazn dopo Milan-Roma, Pavlovic, giocatore e match winner di oggi del club rossonero, ha dichiarato:

«Sono molto contento per questo gol e questa vittoria. Sono molto contento anche perché sto per diventare padre. Ci sono tante squadre davanti, per cui la competizione è molto serrata. Ho detto al mister che ogni tanto mi piace andare in avanti e lui è d’accordo con me. Il tecnico mi dice sempre ‘quando parte Rafa Leao corri con lui!’».

