Pavlovic, importanti indiscrezioni sul futuro del serbo: top club respinto con perdite, il difensore serbo non si muove da Milanello

Pavlovic, i rossoneri hanno fermamente respinto il nuovo tentativo del Galatasaray per il difensore serbo che non si muoverà da Milanello

Il futuro di Strahinja Pavlovic sembra essere saldamente legato al calciomercato Milan, nonostante i tentativi di corteggiamento dall’estero. Carlo Laudisa, esperto di mercato per La Gazzetta dello Sport, ha rivelato che «gli infaticabili emissari del Galatasaray hanno preso contatti» per sondare la disponibilità del difensore.

Tali tentativi, tuttavia, rischiano di «andare a vuoto». Il motivo è la ritrovata fiducia di Massimiliano Allegri nel «gigante arrivato nel 2024 dal Salisburgo con un investimento di 18 milioni di euro».

Pavlovic, schierato nella difesa a 3, si sta muovendo bene, con «prestazioni in crescita». Il difensore ha dimostrato anche un inatteso senso del gol, andando a segno 2 volte in stagione: contro la Cremonese e, più recentemente, contro la Roma. Proprio quest’ultima gara gli ha valso la «copertina» con un netto 7,5 nelle pagelle della Gazzetta.