Pato spiega: «Milan giovane? Sì ma il nome è lo stesso»

Pato ha analizzato il Milan attuale: una formazione giovane che deve comunque convivere con la pesante storia del club

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pato ha parlato della giovane età del Milan di Pioli:

«Ma è sempre il Milan. In un club di alto livello ti chiedono risultati subito e se non li ottieni ti mettono in discussione. E isolarsi è difficile: si può dire quel che si vuole, ma al 99 per cento non si può ignorare quello che dicono e scrivono su di te. Io ho capito con il tempo quanto pesava stare al Milan. Un club che mi ha dato il massimo, ma gli infortuni hanno complicato tutto il mio percorso».

